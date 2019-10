Xuxa tem momento emocionante com mãe e filho cego

Xuxa Meneghel não conteve a emoção na noite desta segunda-feira (14) durante um evento, em São Paulo, do Projeto Serendipidade, que busca socializar cada vez mais pessoas com deficiência intelectual e autismo, em São Paulo, no qual é embaixadora voluntária do projeto. O motivo de tanta emoção foi o encontro com dois fãs que têm uma história especial pra lá de especial.

Além da participar da iniciativa especial, a apresentadora ainda conheceu Silvia Grecco e o filho, Nickollas, de 11 anos: a mãe e o menino deficiente visual que foram reconhecidos pelo prêmio da FIFA, o Fifa Fan Awards. Silvia venceu a categoria Fifa The Best, dedicada aos torcedores, por narrar lance a lance dos jogos do Palmeiras para o garoto, de 11 anos.

Na imagem publicada em seu perfil oficial do Instagram, Xuxa recebe Nickollas com muito carinho e afeto, inclusive dá um abraço bem apertado, como dá para ver na foto publicada.

