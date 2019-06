Xuxa anda de metrô no Brasil pela primeira vez: “Adorei”

Durante as gravações da abertura da nova temporada do reality “Dancing Brasil”, Xuxa Meneghel, 56 anos, teve sua primeira experiência andando de metrô no Brasil. “Foi pouquinho, mas eu andei. Foi muito bom, eu adorei essa experiência”, contou a apresentadora ao UOL. Ela já havia usado o meio de transporte em apenas uma oportunidade em Nova York, com a filha Sasha.

A estação escolhida para produzir a abertura foi a Sé, uma das mais movimentadas em São Paulo durante o dia. Xuxa, no entanto, teve direito a um vagão muito mais vazio, já que as gravações aconteceram durante a madrugada de sábado para domingo.

No vídeo, elenco e bailarinos do reality simulam o início de um flash mob na estação, depois entram no trem e partem. Além do metrô, foram feitas gravações em diferentes espaços de São Paulo.

O programa apresentado por Xuxa reestreia na próxima quarta-feira, 3 de julho.

