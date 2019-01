‘Oi, seguimores’, filho de Sandy invade vídeo do pai, Lucas Lima

Sempre discretos sobre mostrar o rosto do filho, o casal Sandy e Lucas Lima adoram interagir nas redes sociais com os fãs. E desta vez, Theo, o filho do casal, acabou “invadindo” a gravação do pai.

“Oi, seguimores“, diz o pequeno durante o vídeo, imitando o próprio pai e interrompendo o vídeo. “Fica na tua, rapaz”, responde Lucas ao filho, se divertindo com a situação.

Ele foi interrompido por Theo três vezes. Confira o divertido momento compartilhado nas redes sociais do músico.