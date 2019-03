Sandy & Junior anunciam shows extras para a turnê “Nossa História”

Os ingressos para assistir a turnê de volta da dupla Sandy & Junior, “Nossa História”, começaram a ser vendidos na madrugada desta sexta-feira (22) e já estão esgotados. Mas ainda há esperança: os fãs do Rio de Janeiro e de São Paulo terão uma nova chance de ver de perto a volta dos irmãos mais queridos do Brasil, já que a dupla anunciou shows extras nas duas cidades para os dias 2 e 25 de agosto, respectivamente.

As novas apresentações acontecerão nas mesmas localidades das anteriores, Allianz Parque para a capital paulista e Jeunesse Arena para a capital fluminense. Para as duas cidades, a pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo acontecerá nos dias 27 e 28 de março; para o público geral, os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 29.

A informação foi dada pelo próprio Junior Lima em seu Instagram.

Sandy & Junior anuncia, pelo Instagram, shows extras para o Rio de Janeiro e São Paulo

