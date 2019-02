Wagner Moura exibe placa de Marielle Franco em festival

O ator Wagner Moura, 42 anos, fez uma homenagem durante o Festival de Berlim à vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em março de 2018.

Ele exibiu uma placa com o nome da vereadora, fazendo referência ao mesmo objeto que foi destruído há quatro meses por Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, eleitos deputados federal e estadual pelo PSL. A placa da “rua Marielle Franco” era uma réplica não oficial para uma rua no Rio de Janeiro e foi colocada sobre a da Praça Floriano.

O artista brasileiro foi ao festival para divulgar ‘Marighella‘, seu filme de estreia como diretor. Ele teve sua premiere nesta sexta-feira (15) no festival de cinema, que é um dos mais importantes do mundo.

Também estavam presentes Seu Jorge, Bruno Gagliasso e Humberto Carrão. Ainda no tapete vermelho, o grupo fez coro com militantes que gritaram “Marielle presente”. Antes do início da sessão, parte do público gritou “Lula livre”.

