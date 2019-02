Sabrina Petraglia está grávida e mostra detalhes do quartinho do bebê

Com 23 semanas de gravidez, a atriz Sabrina Petraglia já está pensando na decoração do quartinho de seu bebê. Depois de receber, nesta semana, ajuda profissional para a decoração do ambiente, ela publicou o resultado em seu Instagram.

“Nessa semana Renato, Joyce e Cassiana me apresentaram um mundo cheio de poesia, artesanato, sofisticação, cores e personalidade para o cantinho que será todo dele na nossa casa”, escreveu no post.

A atriz e seu marido, o engenheiro chileno Ramón Velázquez, esperam um menino, mas não economizaram nas cores da decoração. Na foto publicada, é possível ver uma cadeira de assento azul, com almofadas coloridas. Ao lado do móvel, pequenas casinhas de pássaros acompanham a delicadeza dos pássaros presos ao teto.

A paleta de cores escolhida é bastante pastel, tranquila e não faz referência ao gênero do bebê, apenas explora o rosa, o azul, o branco e alguns toques de verde nas casinhas. Confira:

