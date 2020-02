Titi ganha quarto dos sonhos com mezanino e vista para o jardim

Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, acaba de ganhar um presentão dos pais: um quarto novo. A pequena de cinco anos teve o ambiente em que dorme repaginado por um escritório de arquitetura.

O projeto é assinado por Hana Lerner Arquitetura. Na entrada do quarto, há um coelho de pelúcia, que anuncia o tom da decoração, inspirado por um bosque.

A cama mezanino tem uma cobertura no estilo casinha montessoriana. No andar de baixo da beliche, há uma espécie de ‘lounge’ com almofadas e brinquedos.

