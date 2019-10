Sandra Annenberg mostra como vai ser vinheta de fim de ano da Globo

A tradicional vinheta de Ano Novo da Rede Globo já está em fase de produção. E algumas pistas de como será o vídeo especial de fim de ano da emissora para 2019 foi divulgado pela apresentadora Sandra Annenberg.

Em sua conta oficial no Instagram, a jornalista divulgou um trecho da gravação da vinheta que mostra ela e demais famosos da emissora, como Marisa Orth, Joaquim Lopes, entre outros, participando da produção do vídeo comemorativo ao fim de ano.

Nele, os globais aparecem cantando a conhecida música de fim de ano da Globo e também fazendo a percussão da canção com palmas e com latas de lixo (uma combinação bem interessante).

A divulgação do pedacinho do especial de fim de ano da Globo chamou bastante atenção na rede social e também gerou brincadeiras por parte dos amigos da apresentadora. “Poxa! Eu com o maior cuidado de não dar spoiler”, escreveu Giuliana Morrone.

