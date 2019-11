A apresentadora Glenda Kozlowski é a nova apresentadora do SBT. Pouco mais de duas semanas após ter se desligado da TV Globo, onde trabalhou por 23 anos, Glenda foi anunciada hoje (6) no comando do novo reality show “Uma Vida um Sonho”. A notícia foi divulgada na coluna de Flavio Ricco e confirmada pelo canal com uma nota.

“O SBT e a LCA ENTERTAINMENTS & SPORTS acabam de fechar parceria para a produção do reality “Uma Vida, Um Sonho”. A atração será comandada por Glenda Kozlowski e tem previsão de estreia entre os meses de maio e junho de 2020, indo ao ar nas manhãs de domingo. O programa contará com a participação de 22 jovens, com idades entre 18 e 20 anos, que sonham com uma carreira no universo do futebol. O público será o responsável por definir os vencedores em cada edição, ao vivo. O grande campeão do reality terá a oportunidade de entrar em um grande clube da Europa”, diz a nota.

“Estou imensamente feliz de unir esporte e reality com objetivo de transformar vidas de diversos jovens brasileiros. Não só dando a chance de mostrar seu talento para o país todo, mas também de poder dividir suas histórias de vida e curiosidades do mundo da bola”, disse Glenda ao colunista.

Na sua conta do Instagram, Glenda comemorou a notícia com um post “Projeto lindo. Com propósito social, unindo a maior paixão esportiva do planeta! FUTEBOL!! …. JOVENS DE TODO PAÍS. ….O vencedor vai ganhar um contrato com um time da Europa, e não é qualquer time não… é daqueles bem GRANDE!!”, escreveu.

Embora não tenha sido anunciado qual o clube que o vencedor do reality poderá ser contratado, a especulação é que seja um time espanhol, ou Barcelona ou Real Madrid. Segundo Flavio Ricco, a equipe de produção inclui muitos profissionais que trabalharam com Glenda no Hipertensão, da TV Globo. Hoje as manhãs de domingo na Globo são ocupadas por eventos esportivos e filmes, o horário não é estranho para a apresentadora que comandou por muitos anos o Esporte Espetacular.

