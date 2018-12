Vai ter outro casamento no Castelo de Windsor em 2019

Todos amamos um bom Casamento Real. Depois de Meghan Markle e príncipe Harry, nós ficamos esperando que tivesse acabado. No entanto, parece que outro matrimônio vai rolar na Família Real.

De acordo com Rebecca English, a correspondente real do The Daily Mail, a filha do príncipe e princesa Michael de Kent, Lady Gabriella Windsor, está preparando seu casamento. E, incrivelmente, ela trocará alianças no mesmo local onde Eugenie e Jack e Harry e Meghan se casaram, a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

O casamento será no ano que vem e ela se casará com o financista Thomas Kingston. Os dois ficaram noivos na Ilha de Sark em agosto.

Gabriella está na 51ª posição do trono britânico. Ela terá suas núpcias na Frogmore House, a futura casa do Duque e da Duquesa de Sussex.

