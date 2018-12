Como a Lua cheia do dia 22 de dezembro irá afetar o seu signo

O ano de 2019 está chegando em sua reta final, mas para quem quer saber o que ainda vem por aí, as previsões do signo prometem muitos acontecimentos!

Susan Miller, a astróloga mais famosa do mundo, dá a previsão de como cada signo será afetado pela Lua Cheia que acontece no próximo dia 22 de dezembro. Confira:

A Lua cheia, no dia 22, enfatiza dinheiro. Seu ano será dourado, com as bênçãos de Júpiter. Aproveite a trajetória e invista em construir o que é essencial.

A Lua cheia em Câncer, seu signo oposto, no dia 22, atingirá seus relacionamentos amorosos. Pode ser que você e o parceiro conversem e resolvam dar um passo adiante na relação. Não se assuste. Você está pronta para assumir compromissos maiores, ainda mais com alguém por quem é tão apaixonada. Algumas surpresas farão você sorrir.

No dia 22, a Lua cheia em Câncer iluminará seu setor de trabalho. Você receberá ofertas ótimas na empresa atual ou na concorrência. Não se deixe tomar pelas questões do escritório a ponto de descuidar da saúde. Vá ao médico e respeite seu corpo caso sinta-se cansada e pesada.

No dia 22, a Lua cheia traz clima de romance e diversão a dois. Urano, planeta das surpresas, terá influência nesse período, provocando eventos inesperados.

21/3 a 20/4

No dia 22, a Lua cheia em Câncer beneficia o setor da família. Essa convivência pode ser uma delícia, mas, às vezes, também leva ao cansaço. Ouça o seu corpo e cuide da saúde.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 22, quando acontece a Lua cheia em Câncer. A família deve se reunir e partilhar lembranças. Vênus, em movimento direto, se encontra na sua casa das parcerias e do amor. O final do ano acena com clima de romance e fortalecimento de laços.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Nesta férias, você não teve medo de gastar, por isso, espere receber suas contas do cartão de crédito no dia de lua cheia. Mas não se preocupe, Urano, o planeta da surpresa, trará boas notícias que podem ter relação com sua conta bancária.

Câncer

21/6 a 21/7

No dia 22, com a Lua cheia em Câncer, você estará com o pensamento voltado para seu par romântico, que, estressado e ausente, precisará de acolhimento. Ao mesmo tempo, algumas reflexões sobre suas necessidades deverão surgir. Esse choque poderá causar conflitos na relação. Aguarde algum tempo para entender se a crise é passageira ou decisiva.

Leão

22/7 a 22/8

Perto da Lua cheia em Câncer, no dia 22, reserve um tempo para descansar. As semanas que seguem serão agitadas. Prepare seu corpo dedicando-lhe carinho, uma boa noite de sono e cuidados com a alimentação.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 22, quando acontece a Lua cheia em Câncer, a vida social ganha destaque.

Libra

23/9 a 22/10

Na Lua cheia em Câncer, no dia 22, sua carreira deve dar um salto inesperado. Urano, planeta das surpresas, lhe reserva um favor inesperado e muito benéfico. Além disso, a posição do Sol, no seu setor das amizades, indica que um conhecido pode ter falado de seu trabalho para uma figura poderosa.

Escorpião