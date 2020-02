“Todo mundo falou que cantar Tantinho era ousado. Mas música é isso”, diz Daniel

O cantor vai estrelar um musical contando suas três décadas de história nos palcos

Foto: Léo Franco / AgNews

Prestes a gravar um DVD para celebrar os 30 anos de estrada, Daniel está vivendo uma uma fase de ousadia na carreira. O artista, que já participou de filmes e da novela “Paraíso”, da Globo, agora vai atuar também no musical que contará sua história ao longo destas três décadas no palco.

“Desde que eu vi um musical pela primeira vez, O Fantasma da Ópera, em Nova York, em 1998, tenho vontade de fazer algo parecido. E no final do ano passado fizemos algumas apresentações nesse formato e vimos que funcionava. Montamos uma equipe com bailarinos e atores e batemos a cabeça com a cenografia. Mas deu certo”, contou o sertanejo durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (23), em São Paulo.

O cantor participa ativamente de todo o espetáculo e interage com o elenco, que tem personagens representando o próprio Daniel em outras fases da vida, bem como seu pai, José Camillo, e seu antigo parceiro de trabalho, João Paulo, que morreu há 15 anos. “A cena da perda dele é uma das mais emocionantes, com certeza”, revelou.

Sobre a audácia do projeto, Daniel afirmou que em nenhum momento achou que os fãs rejeitariam sua ideia. “O resultado como um todo ficou até melhor do que eu imaginava”, declarou o famoso, que revelou ter ponderado mais quando lançou Tantinho, regravação da música de Carlinhos Brown, em homenagem à filha Lara. A diferença entre seu estilo e o do cantor baiano foi um dos motivos da preocupação.

“Todo mundo falou que cantar Tantinho era ousado. Mas música é isso. A gente tinha consciência de que as pessoas podiam odiar ou amar. Mas tivemos uma resposta muito boa quando apresentamos”, disse o artista, que grava seu DVD na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25), no Credicard Hall, em São Paulo. (DFN)