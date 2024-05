8 podcasts sobre maternidade que você precisa ouvir

Não é surpresa que os podcasts estão dominando a cena do audiovisual, debatendo desde temas políticos até o maternar, e resultam em uma companhia interessante e certeira, seja enquanto lavamos a louça ou dirigimos até o trabalho. E para as mães, os conteúdos podem ir muito além de uma simples distração. Aqui, reunimos 8 podcasts sobre maternidade para deixar no seu radar.

Mil e uma TrETAS

O “Mil e um TrETAS” (@mileumatretas) está disponível tanto em formato de áudio quanto em vídeo, voltado 100% para a maternidade, mas sem aquela visão idealizada: aqui, as apresentadoras Julia Faria e Thaila Ayala convidam a ter um “papo reto” sobre o bom e o ruim do maternar, sem romance.

O projeto, que está em sua terceira temporada, já contou com participação de Elis Regina, Giovanna Ewbank, Djamila Ribeiro e Claudia Raia, debatendo temáticas como a maternidade após os 40 anos, a parentalidade LGBTQIAP+, os “terríveis dois anos” e a sensação de culpa que muitas mães carregam durante a criação de seus pequenos.

As próprias ouvintes também podem fazer parte do papo através do “SAC da mãe”, um segmento nas redes sociais no qual as mamães podem compartilhar suas histórias de maternidade, seus erros e acertos.

MaterniDelas

Das mesmas criadoras do “PodDelas”, existe um portalzinho exclusivo para abrigar as mães, o “MaterniDelas”. As primeiras três temporadas do projeto contam com apresentação de Tata Cocielo e a influenciadora digital Viih Tube, com o intuito de criar um espaço de troca e compartilhamento de experiências da maternidade, de maneira leve e, claro, sem julgamentos.

Continua após a publicidade

Entre os temas que já foram frutos de discussão, destacamos os episódios sobre violência obstétrica e amamentação, além de convidadas ilustres, como Karol Conka, Lore Improta, Isa Scherer e Mari Maria.

A quarta temporada chegou neste mês, desta vez com apresentação de Tata e Claudia Raia, nossa capa do mês de abril.

Maternidade Real

Para as mães que estão em busca de um podcast mais informativo, o “Maternidade Real”, da psicóloga Luana Machado. Ela o descreve como “um projeto simples, sem edições profissionais, mas cheio de amor e de verdade”. O programa tem como objetivo compartilhar seus relatos de maternidade, buscando quebrar a romantização do materna.

Algumas mulheres adoram aquele momento do barrigão, enquanto outras, com culpa no coração, mal conseguem esperar para esse momento passar e ter o bebê em mãos – um dos temas que já foi abordado por lá.

Continua após a publicidade

PODCAST É A MÃE!

O “PODCAST É A MÃE” foi criado pelas jornalistas Juliana Tiraboschi, Bárbara dos Anjos Lima e Camila Borowsky, com a missão de trazer um debate sincero sobre maternidade, abordando não apenas as dificuldades, mas os questionamentos que vêm com os filhos, como “Por que meu amigo é diferente de mim?” e, também, debates sobre adoção e discordâncias entre pai e mãe na hora da criação.

O programa ainda conta com convidados como educadores infantis e psicólogos, dando embasamento teórico às discussões.

Calcinha Larga

Mesmo que a gente seja mãe, não significa que todas as nossas discussões se limitem à temática do maternar, e é exatamente esta a proposta do podcast “Calcinha Larga”, de Camila Fremder, Helen Ramos e Tati Bernardi, três mulheres que dividem seu tempo entre o trabalho, os filhos e suas paixões.

Continua após a publicidade

Nas primeiras temporadas, o trio abordou questões como a culpa materna, a exposição dos filhos nas redes sociais e a carga mental da maternidade. Em temporadas mais recentes, o grupo traz discussões descontraídas sobre o mundo feminino, desde o parto até o sexo.

Tenda Materna

Criado por Maíra Soares, mentora de mães e educadora parental, e Clarissa Yakiara, fundadora da escola de pais Bee Family, o “Tenda Materna” é um podcast mensal feito de mães para mães! O projeto funciona como um lugar de acolhimento e trocas, no qual as apresentadoras, a cada episódio, discutem sobre pontos diferentes da maternidade e mostram possibilidades para criar o seu jeito único de maternar, longe das dramatizações.

Entre as temáticas já abordadas, destacamos a criação antirracista e a agressividade infantil.

Continua após a publicidade

Sinto Que Lá Vem História

“Será que estou errando na criação do meu filho?” Esse é um questionamento constante no cérebro das mães, e educar não é uma tarefa fácil, assim como não há garantia de sucesso.

O podcast “Sinto Que Lá Vem História” chega para debater os relatos do maternar para dar um lugar de acolhimento aos pais e mães de primeira (ou, inclusive, segunda) viagem, dando maiores informações sobre educação, cuidado e relacionamentos.

O projeto ainda aborda temáticas que, muitas vezes, saem do controle dos próprios pais, como a sustentabilidade e a segurança escolar.

AutisPod

O “AutisPod” surge como uma plataforma de apoio para mães e pais com filhos diagnosticados com autismo, que convivem com uma outra série de desafios na sua missão de maternar.

Continua após a publicidade

O projeto discute temáticas relacionadas ao autismo, maternidade atípica e inclusão, com episódios destinados a maneiras de estimular as brincadeiras com os pequenos e o papel da família no acompanhamento do autismo.

Agora, bota o fone mãe!