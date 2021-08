Tarcísio Meira, ator e marido de Glória Menezes, morre de Covid-19 aos 85 anos

O ator Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira (12), aos 85 anos, vítima de Covid-19. Em São Paulo, ele chegou a ficar internado por seis dias no hospital Albert Einstein, onde precisou ser intubado.

Ao lado da atriz e esposa Glória Menezes, Tarcísio chegou ao hospital na última sexta-feira. Segundo a nora do casal, eles foram contaminados pelo coronavírus em um descuido. A companheira do artista teve o quadro leve da doença e permanece em observação.

Juntos há 59 anos, a grande referência da dramaturgia deixa a esposa, o filho Tarcísio e os enteados João Paulo e Maria Amélia, frutos do primeiro casamento de Glória. O último ano do casal foi marcado, além do isolamento, pelo fim do contrato de 50 anos com a Rede Globo.

Aposentados desde setembro de 2020, eles passaram a morar em uma fazenda no interior de São Paulo. Em março deste ano, o casal completou o esquema vacinal contra a Covid-19. No entanto, nenhum imunizante oferece 100% de proteção, por isso é tão necessário manter os cuidados, como distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos, mesmo após a segunda dose da vacina.

Um dos principais nomes da teledramaturgia, o ator deu seus primeiros passos na arte no teatro, em 1957, com a peça A Hora Marcada, quando ainda se chamava Tarcísio Magalhães Sobrinho. O “Meira” foi emprestado da sua mãe para deixar o conjunto mais harmônico e com 13 letras, seu número da sorte. Nesse mesmo ano, o seu sonho era ser um grande diplomata, mas a reprovação em uma prova mudou os seus planos.

Decidido em seguir a carreira artística, o ator fez sua estreia na telinha em 1961, na extinta TV Tupi. No teleatro Uma Pires Camargo, ele encontrou pela primeira vez Glória Menezes, com quem se casou um ano depois.

“Conheci Glória quando estava ensaiando uma peça dirigida por Antunes Filho. Eu a vi passar no palco e falei: ‘Que mulheraço! Que mulher bonita’”, disse Tarcísio em uma entrevista para a Globo.

Em 1963, o ator participou da primeira novela diária da televisão brasileira, 25499 Ocupado, na emissora Excelsior. Esse ano foi realmente marcante em sua trajetória, já que ainda contou a com a sua primeira vez nas telonas do cinema com o filme Casinha Pequenina.

A história de Tarcísio se mistura organicamente com a da televisão no Brasil. São mais de 60 trabalhos, que passam de minisséries, especiais e novelas. Irmãos Coragem, Guerra dos Sexos, Roque Santeiro, Tarcísio & Glória, Tieta, A Muralha, Senhora do Destino, Gabriela, Velho Chico e Orgulho e Paixão, sua última novela, são algumas das obras que eternizaram a atuação do grande Tarcísio Meira.