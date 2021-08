Na UTI, Tarcísio Meira faz hemodiálise contínua para tratar Covid-19

O ator Tarcísio Meira, 85 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar seu quadro de Covid-19 no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Intubado, o artista realiza hemodiálise contínua, de acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (10).

A atriz Glória Menezes, de 86 anos e esposa de Tarcísio, também está internada. Os dois foram para o hospital na última sexta-feira (6), onde tiveram o mesmo diagnóstico de Covid-19.

A artista, que apresentou um quadro leve da doença, se recupera bem e respira com auxílio de oxigênio por via nasal.

O casal completou o quadro de imunização no mês de março. No entanto, nenhuma vacina oferece proteção total, mas sim uma redução no risco de contaminação e desenvolvimento da doença. No caso do coronavírus, elas reduzem as chances do quadro grave da infecção.

Por isso é essencial que as medidas de proteção, como distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos, sejam mantidas.