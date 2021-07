Com Covid-19, Ana Maria fala sobre sintomas: “parece uma gripe”

A apresentadora Ana Maria Braga teve diagnóstico positivo para a Covid-19 em teste de rotina realizado na manhã desta segunda-feira (5), na emissora Globo. A informação foi confirmada no Mais Você pelo repórter Fabricio Battaglini, que, com o afastamento da apresentadora, seguirá responsável por comandar o programa, ao lado de Talitha Morete.

“A Ana está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem”, afirmou Fabricio.

Após o anúncio, Ana Maria conversou com o apresentador interino diretamente do hospital através de chamada de vídeo.

“Está tudo ótimo, na verdade, dentro do possível. Eu estava achando que era uma gripinha. Estava mais ou menos assim desde quinta-feira. A gente não espera. Eu nunca penso no pior. Pra mim, estava tudo ótimo”, disse Ana.

“Semana passada deu negativo e hoje deu positivo. Vim aqui [no hospital] só pra conferir. Estou ótima, me sentindo bem. Parece uma gripe, mas já me sossegaram aqui. Mas tem que ficar quietinha.”

Dentre os sintomas relatados por Ana Maria estão mal-estar, dor de garganta e indisposição. A apresentadora ainda declarou que não estava sentindo cheiro de perfume.

Ana também se manifestou através do Twitter. Em postagem, ela reforçou que já tomou as duas doses da vacina, que, apesar de reduzir as chances de infecção, hospitalização e mortes, não oferece 100% de proteção contra a doença. Ela também agradeceu pelo carinho do público, destacando que está bem.

Sim, testei positivo para COVID-19. Já tinha tomado as duas doses. Estava com sintomas de gripe desde quinta, mas hoje de manhã perdi meu olfato. Tirando o mal estar, passo bem. Obrigada pelo carinho de todos! Não estou no programa pelo bem estar e saúde de todos! — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 5, 2021

Mesmo com o afastamento de Ana Maria, o “Mais Você” seguirá com as reportagens e quadros já previstos, incluindo a culinária, inédita, que foi gravada por Ana Maria.