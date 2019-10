Taís Araújo faz homenagem emocionante para Tatá Werneck

Nesta quarta-feira (23), Taís Araújo usou seu Instagram para parabenizar Tatá Werneck pelo nascimento de sua primeira filha. A atriz compartilhou um vídeo que mostra um trecho de sua participação no Lady Night, programa de Tatá, em que as duas estão muito emocionadas falando sobre maternidade.

Na legenda, Taís prestou uma homenagem à amiga: “Tatá, amada. Bem vinda ao clube das culpadas por natureza! Mas eu tenho certeza que a Senhora Werneck Vitti vai ter tanto orgulho de você e do Rafa, tanto orgulho de ter uma mãe tão criativa, rápida, sensível, engraçada, talentosa, trabalhadora, dedicada, entre tantas outras qualidades que você tem, que isso vai superar toda a culpa que você sente e sentirá”, escreveu.

A atriz ainda completou dizendo que Tatá deveria fazer um livro com todos os seus posts sobre a gestação da filha. “Só te peço uma coisa: printa todos esses posts e faz um livro! Vai que um dia o Instagram acaba? Deixa tudo registrado e você vai poder mostrar pra ela tudo o que você passou e dividiu com a gente no período de gestação, porque foi engraçado e bonito demais acompanhar vocês! Saúde, saúde e saúde!”, completou Taís.

