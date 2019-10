Veja primeira foto do rostinho da bebê de Tatá Werneck e Rafa Vitti

Estamos apaixonadas! Na manhã de ontem (23), a atriz e humorista Tatá Werneck deu à luz uma linda menina. Depois de algumas fotinhos, finalmente conseguimos ver o rostinho da bebê, que ainda não teve o nome divulgado.

Em suas redes sociais, Rafa Vitti postou um clique em que aparece com a nenê no colo e se declarou para a filha. “Colo de papai….. to muito bobo.. nem sei… parece que o tempo parou pro amor passar”, escreveu o papai babão.

Numa postagem anterior, Rafa já tinha deixado os fãs babando ao mostrar os pés da bebê enquanto fazia um coração com as mãos.

