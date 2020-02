Szafir descarta possibilidade de reatar com Xuxa

Szafir atuou ao lado de Xuxa e da filha Sasha

no filme O Mistério de Feiurinha

Foto: AgNews

Nas vésperas do lançamento do filme Xuxa em O Mistério de Feiurinha, em que atuou ao lado da companheira de 16 anos e da filha, Sasha, 11, Luciano Szafir surpreendeu amigos e imprensa ao declarar que sua união com a apresentadora estava terminada. “Estamos separados. Havíamos programado uma viagem longa de férias, só que agora não tem mais sentido. Embarco dia 24 para a casa da mãe dela, em Orlando (EUA), mas volto no dia seguinte”, declarou o ator a vários veículos de imprensa na última semana.

Na pré-estreia do filme no Rio, no sábado, 19, ele, Xuxa e Sasha chegaram juntos. A loira preferiu não comentar sobre o fim do relacionamento. Já Szafir, mais uma vez, confirmou o assunto aos jornalistas presentes. Isso porque não gostou de especulações de que o rompimento teria sido motivado por declarações da apresentadora ao Jornal Hoje, da Globo, uma semana antes.

Na ocasião, Xuxa disse que não se considerava casada e que sentia saudade de uma pessoa que o Brasil inteiro admirava: Ayrton Senna, seu falecido ex-namorado. “Não quero mais falar sobre isso. Mas tem muita coisa que saiu (na imprensa) que eu não gostei. Não existe um motivo, não tem nada de entrevista e também não houve briga. É algo que já vinha de algum tempo. Eu errei, ela errou. Foram 16 anos, mas as coisas foram acabando. Não existe nada disso”, desmentiu Szafir aos repórteres, negando qualquer possibilidade de reconciliação.

“Nosso tempo já passou. Espero que ela encontre alguém que a faça mais feliz do que eu fiz, e espero que eu também encontre”, finalizou.