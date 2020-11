New York Times inclui Sônia Braga entre os 25 melhores atores do século

Sônia Braga foi eleita pelo New York Times como um dos 25 melhores atores do século 21 até o momento. Divulgada nesta quarta-feira (25), a lista foi elaborada pelos críticos de cinema do veículo, Manohla Dargis e A. O. Scott.

Única brasileira no ranking e ocupando a 24ª posição, Sônia recebeu destaque por suas atuações em Aquarius e Bacurau. “Apenas uma performer com a autoconfiança absoluta de Braga, sua indiferença heroica para o qualquer um poderia pensar dela, poderia dar vida a Clara”, escreveu Scott sobre o papel da atriz em Aquarius.

A lista – assumidamente subjetiva, segundo seus autores – possui nomes novos e outros já consolidados no meio artístico, mas não se limitou à Hollywood. Além de Sônia Braga, o ranking também conta com nomes como Tilda Swinton, Julianne Moore, Viola Davis, Nicole Kidman e Song Kang Ho.

O primeiro lugar ficou para Denzel Washington, uma escolha que Scott afirmou ter sido tomada sem necessidade de discussão ou mesmo hesitação. “Ele pode fazer Shakespeare e August Wilson, vilania ou heroísmo”, escreveu o crítico. “Ele faz com que o trabalho – atuar, quero dizer – seja como respirar”, completou Dargis.

Estou com câncer de mama. E agora?