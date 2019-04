Site da Família Real pode ter revelado nome e sexo do bebê de Meghan

Falta pouco para o nascimento do bebê de Meghan Markle e Príncipe Harry – inclusive, há até indícios de que o herdeiro já chegou. Segundo o comunicado do anúncio da gravidez, no ano passado, a previsão era de que herdeiro chegaria ao mundo entre abril e maio de 2019. Enquanto nenhuma informação oficial é divulgada, sobram especulações sobre o filho do casal. A suspeita mais recente é de que o site oficial da Família Real, o Royal.uk, deu indícios sobre o sexo e o nome do bebê.

Funciona assim: todos os membros da família, inclusive as crianças, têm páginas biográficas. Por exemplo, a página da Princesa Charlotte é Royal.uk/Princess-Charlotte. Ao que tudo indica, o novo bebê também terá a sua. O detalhe é que, ao testar um nome qualquer, o site retorna um resultado de página não encontrada. Entretanto, segundo o site The Express, testando Prince Arthur (Royal.uk/Prince-Arthur), Prince James (Royal.uk/Prince-James), and Prince Alexander (Royal.uk/Prince-Alexander), o usuário é encaminhado para a página inicial da monarquia – indicando, assim, que provavelmente se tratam de links reservados ou existentes, mas ainda fora do ar.

Será essa uma prova de que o novo membro da Família Real é um menino e se chamará Arthur, James ou Alexander? O tempo nos dirá.