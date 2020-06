Aparecendo pouco, mas trabalhando muito.

Meghan Markle e príncipe Harry aproveitam a pandemia e isolamento social para acelerar os trabalhos que vão garantir a independência financeira ao casal, uma das prioridades dos dois como anunciaram em março desse ano depois de oficialmente deixarem a Família Real.

Embora ainda não tenham retornado às redes sociais com a marca nova, Archewell, Meghan e Harry fecharam essa semana um contrato importantíssimo que assinala o caminho que os dois devem tomar e que confirma o posicionamento deles no mundo da filantropia.

Eles assinaram com a agência Harry Walker, baseada em Nova York, e que representa alguns dos amigos mais próximos do casal: Oprah Winfrey, Jane Goodall, Michele e Barack Obama, Hillary e Bill Clinton, entre outros.

Continua após a publicidade

A agência vai lidar com o agendamento das aparições e participações de Meghan e Harry em eventos e convenções. A agenda dos dois inclui temas sociais como racismo, igualdade de gênero, saúde mental e temas ambientais.

Com este contrato, se confirma a aposta de garantir a independência financeira através de cachês por palestras, que podem chegar até a 400 mil dólares por aparição. Em fevereiro, Harry participou de um evento do JP Morgan, em Miami, mas o valor recebido não foi divulgado. No evento, ele falou de saúde mental e sobre o impacto da morte de sua mãe, a princesa Diana, em sua adolescência e formação.

Desde que começou a pandemia, Meghan e Harry passaram os primeiros dois meses no Canadá e depois se mudaram para Los Angeles, onde firmaram base definitiva. Os dois foram vistos distribuindo quentinhas para pessoas necessitadas e têm participado via zoom de encontros com as organizações que apadrinham na europa. Há duas semanas, Meghan fez uma aparição virtual na formatura da escola que frequentou quando nova e falou sobre racismo.

A expectativa sobre as revelações que serão feitas na biografia que deve chegar às lojas em agosto tem gerado ansiedade entre os membros da Família Real. Segundo fontes próximas, William e Harry têm conversado por telefone ou videoconferência, mas a relação entre os irmãos segue estremecida.

Continua após a publicidade