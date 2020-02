Scheila Carvalho está grávida de uma menina!

Tony Salles e Scheila Carvalho ainda

não decidiram qual será o nome da filha

Foto: Samuel Cerqueira

O ano já começou com belíssimas notícias para a família de Scheila Carvalho e Tony Salles. A apresentadora de Bom D+, da TV Itapuã, de Salvador (BA), afiliada da Record, e o cantor esperam a chegada de uma princesinha. A morena, que já está no quarto mês de gestação, revelou à TITITI toda a euforia que sentiu quando descobriu a gravidez.

“Tinha feito uma viagem para os EUA e quando voltei fiz um exame para saber se estava realmente grávida. Foi no dia 11 de novembro (de 2009) e fiquei surpresa porque já estava com um mês e meio!”, disse a gata, toda empolgada com a gestação. Para revelar ao marido foi uma maratona. “A gente tinha combinado que se eu ficasse grávida novamente iria esperar pelo menos três meses para contar a todos. Mas foi muito difícil segurar a língua. E quando fui dizer ao Tony não queria que a minha mãe e a minha irmã (Eunice e Vânia) soubessem antes dele. Só que não conseguia ficar sozinha para dizer a novidade a ele. Mas depois falei e o Tony ficou superfeliz e eufórico. Minha mãe e minha irmã também, é claro”, explicou Scheila.

O nome dessa fofura, que deve vir ao mundo em junho, ainda não foi definido, já que os pais estão indecisos. “Não sei… Talvez seja Sofia, Giulia, Ana Clara… São tantos nomes que a gente não escolheu por enquanto.”

Agora, Scheila sente os desejos de grávida. “Não são vontades muito loucas, porém estou sempre querendo comer um docinho, mas tenho que me controlar para não extrapolar, né?”, comentou a beldade, que será rainha da bateria da escola de samba paulistana Unidos de Vila Maria, no Carnaval deste ano. “Vou desfilar com a barriguinha de fora!”

Mais do que desejada

Esta é a segunda gravidez de Scheila. Em janeiro de 2007, ela viveu um drama com a morte de seu bebê prematuro, Brian, por má-formação dos órgãos. Na época, a apresentadora declarou que infelizmente a partida do seu anjinho foi um chamado de Deus e que tinha de seguir em frente apesar da dor da perda. Por isso a nova gestação está sendo tão festejada pela família, amigos e fãs.