Sandra Annenberg deixa Jornal Nacional

Sandra Annenberg está deixando a bancada do Jornal Nacional, posição que ocupa como substituta principal da âncora Renata Vasconcellos aos sábados e feriados desde 2013.

A saída da jornalista do grupo de plantonistas é a 6ª mudança sofrida no telejornal desde o início deste ano.

De acordo com a assessoria da Rede Globo, Sandra deixa o JN por iniciativa própria. A jornalista teria pedido para sair do rodízio de plantonistas que a obrigava ir ao Rio de Janeiro uma vez por mês. Com a saída, a jornalista volta a apresentar o Jornal Hoje, às quintas-feiras.

Desde o início deste ano, o JN está sofrendo alterações em seu time, a partir da saída de Alexandre Garcia da emissora, que foi associada apoio do apresentador às ideias do atual presidente da república Jair Bolsonaro. Em seguida, Chico Pinheiro foi retirado do telejornal, dando vez aos novatos Dony de Nuccio e Flávio Fachel. Em fevereiro, foi anunciada a entrada de Maju Coutinho para o rodízio.

Atualmente, o time de plantão é composto por Rodrigo Bocardi, principal substituto de William Bonner, seguido por Cesar Tralli, Flávio Fachel, Dony de Nuccio e Heraldo Pereira.

Do lado feminino, com a saída de Sandra, Monalisa Perrone se torna a substituta número um de Renata Vasconsellos, seguida por Maju Coutinho e Giulianna Morrone.

