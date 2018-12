Filha de Sabrina, Zoe já tem propostas publicitárias de 1 milhão de reais

Sabrina Sato e sua irmã, Karina Sato, estariam negociando um contrato no valor de 1 milhão de reais que seria estrelado por Zoe, filha da apresentadora que acabou de nascer. Essa seria a primeira aparição da bebê em uma ação publicitária a ser veiculada em meados de 2019.

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, há também uma rede educacional disposta a ‘patrocinar’ Zoe. A proposta incluiria educação do maternal até o Ensino Médio.

Vários empresários estariam interessados em associar sua marca com o nome da recém-nascida celebridade. Sabrina faturou mais de meio milhão de reais com o anúncio da gravidez só com um post no Instagram, dinheiro que seria reservado para o futuro de Zoe.

+ Duda Nagle recria cena de ‘O Rei Leão’ com Zoe

Siga CLAUDIA no Instagram