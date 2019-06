Modelo português é apontado como novo affair de Luana Piovani

Ruben Rua, 32 anos, é um rosto bem conhecido em Portugal. Atualmente, ele divide um programa com Luana Piovani e, pela boa sintonia, os fãs da dupla começaram a apontar um possível romance.

“Parece que nos conhecemos há anos e que já tínhamos trabalhado várias vezes juntos. Nos damo super bem, respeitamos o espaço um do outro e a verdade é que temos uma sintonia e uma cumplicidade natural. Luana foi das pessoas mais fantásticas que Deus colocou no meu caminho esse ano”, elogia Ruben.

O apresentador e modelo já foi casado com uma atriz portuguesa. Nas últimas semana, após Luana ter virado assunto por causa do ex Pedro Scooby, que engatou um romance com Anitta, Ruben saiu em defesa da amiga.

“Luana é uma mulher muito forte, decidida e que sabe o que quer. Da minha parte sabe que conta comigo para tudo o que precisar. Agora e para sempre”.

Outro bonitão

Na noite da última sexta (14), no entanto, Luana deixou os seguidores com uma pulga atrás da orelha. Ela compartilhou uma foto com o ator Igor Marchesi em clima de romance. “Dando o troco do vídeo de massagem de hoje”, escreveu ela. Isso porque Ruben tinha postado um vídeo recebendo massagem de uma amiga.

Por enquanto, nenhum dos três envolvidos falaram abertamente sobre o assunto. Romance ou tudo brincadeira?

Veja fotos de Ruben Rua:

Leia também: 4 cuidados para deixar os lábios bonitos e hidratados

+ Alerta de tendência: a versão repaginada da unha francesinha

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA