4 cuidados para deixar os lábios bonitos e hidratados

A boca é uma parte do corpo que, muitas vezes, passa despercebida dos cuidados diários. Porém, se não cuidarmos bem, ela pode ficar ressecada durante as estações mais frias e até mesmo perder sua coloração original.

A boa notícia é que os cuidados com os lábios estão em evidência no mundo da beleza. Cada vez mais blogueiras e marcas estão incentivando o cuidado com esta região do corpo e há diversos tratamentos naturais para tratar da área.

O dermatologista Jardis Volpe, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia, deu algumas dicas de cuidados para deixar os lábios mais bonitos e hidratados. Confira:

Esfoliação

É importante fazer uma esfoliação nos lábios uma vez na semana, já que ela remove as células mortas e peles soltas da região, deixando a região mais lisa e uniforme. “Esse procedimento deve ser feito com atenção, já que, quando realizado de forma excessiva, em vez de remover as células, a esfoliação acaba traumatizando a área e gerando lesões”, afirma o especialista. Além disso, você deve atentar-se a sempre utilizar produtos específicos para a área.

Hidratação

Assim como qualquer outra parte do corpo, os lábios também sofrem com ressecamento, inflamações e envelhecimento precoce. A melhor opção de produto para promover a hidratação são os lip balms. Alguns batons também possuem propriedades hidratantes.

“Os balms labiais possuem manteigas hidratantes, óleos, antioxidantes, vitamina E, colágeno e outras substâncias que ajudam a hidratar rapidamente os lábios”, explica. Ele também chama atenção para a importância de verificar o rótulo do produto, já que ele não deve conter fragrâncias ou petrolato em sua fórmula.

Proteção

“Assim como a pele, os lábios também sofrem com os danos causados pela exposição solar, que podem levar ao surgimento de manchas, rugas, ressecamento e até mesmo câncer de lábios”, diz. Por isso, é extremamente importante aplicar protetores labiais com fator de proteção solar de, no mínimo, 30 FPS, que devem ser aplicados a cada duas horas.

Beba água

Uma das principais causas do ressecamento dos lábio é a desidratação, por isso é recomendado que se faça uma ingestão de no mínimo dois litros de água. Isso, além de manter o corpo mais hidratado, é uma forma de promover a manutenção da umidificação dos lábios, deixando-os macios.

Leia também: 14 iluminadores perfeitos para uma maquiagem com efeito glow

+ 5 dicas para imitar o clima de spa em casa

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA