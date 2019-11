Rose Miriam, mãe dos três filhos do Gugu Liberato, teve uma despedida emocionante do companheiro. Por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira (29), a médica, os três filhos do casal, João Augusto, 18 anos, as gêmeas de 15 anos, Sofia e Marina, e a mãe do apresentador, dona Maria do Céu, retornaram à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), em São Paulo, local do velório do jornalista.

Ao chegar perto do caixão, Rose se emocionou muito e disse: “Por que você foi para lá? O que você tinha que fazer lá? Estava tudo certo para a gente voltar, estava tudo bem”, desabafou sobre o corpo do apresentador, segundo o G1. João Augusto, filho mais velho de Rose e Gugu, amparou a mãe neste momento.

