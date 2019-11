Filhos de Gugu falam sobre a morte do pai pela primeira vez

Sofia Liberato, 15 anos, e João Augusto Liberato, 18 anos, usaram as redes sociais neste sábado (23) para agradecer todo apoio que estão recebendo após a perda do pai, o apresentador Gugu Liberato, que teve sua morte cerebral divulgada ontem à noite pela assessoria.

A conta no Instagram de Sofia era fechada, mas por conta dos inúmeros perfis fakes, Sofia acabou tornando o perfil público. Pelos stories, ela escreveu: “Muito obrigada a todos pelas mensagens positivas e orações. Estamos todos mt tristes com o ocorrido, infelizmente ainda existem pessoas q vão se aproveitar dessa situação tão delicada, mas tive q abrir minha conta ao público para de uma vez por todas dizer que esse é o meu único Instagram e todos os outros são fakes. Peço que denuncie qualquer outro. Muito obrigada”, comentou a filha do apresentador.

Já João Augusto compartilhou uma série de fotos ao lado de Gugu e desabafou: “Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas, e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus papai, te amo infinitamente”.

Nos comentários da publicação, João recebeu ainda mais apoio neste momento difícil. A apresentadora Astrid Fontenelle fez questão de deixar um recado de alento para o jovem. “Te amava tanto…… te quis tanto….. depois as meninas…. conheço sua mãe faz muito tempo. Te vi nascer. Curto suas comidinhas….. e tenho certeza que vcs tem ANJO pra chamar de seu. Sintam-se abraçados!”, comentou Astrid.

Além de Sofia e João, o apresentador deixou Marina, que é irmã gêmea de Sofia. Os filhos de Gugu moram em Orlando, nos Estados Unidos, com a mãe Rose Miriam Di Matteo. O acidente doméstico sofrido por ele aconteceu na residência em que os filhos vivem.

O velório do apresentador Gugu Liberato será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e aberto ao publico. Entretanto, informações como data e horário ainda não foram divulgadas ainda, mas já foi assegurado que não acontecerá antes de quarta-feira (27). Já o enterro será no Cemitério Getsêmani, que fica no bairro do Morumbi, em São Paulo.