Companheira de Gugu fala sobre morte do apresentador pela primeira vez

A companheira de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, falou pela primeira vez sobre a morte do apresentador. Em entrevista a Luiz Bacci, da TV Record, Rose, que é médica, afirmou que apenas ela, Gugu e os três filhos, João Augusto, Marina e Sofia, estavam em casa na hora do acidente.

Rose contou ao jornalista que só consegue se lembrar do barulho da queda e que ela foi a primeira pessoa a ver o comunicador caído no chão. Por ser médica, ela se aproximou de Gugu para prestar os primeiros socorros e, imediatamente, os filhos apareceram no local.

Segundo Rose, eles pensaram em levar o apresentador de carro até o hospital, visto que moram a um quarteirão de uma unidade médica da cidade. Mas logo desistiram da ideia e acabaram chamando uma ambulância, que chegou à residência em aproximadamente cinco minutos. A partir daí, ele foi levado ao Orlando Health Medical.

O velório do apresentador Gugu Liberato será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e terá um momento aberto ao público. Entretanto, informações como data e horário ainda não foram divulgadas, mas já foi assegurado que não acontecerá antes de quarta-feira (27). Já o enterro será no Cemitério Getsêmani, que fica no bairro do Morumbi, em São Paulo.