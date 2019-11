Marina Liberato, filha de Gugu, divulga fotos inéditas ao lado do pai

Depois das manifestações de Sofia, 15 anos, e João Augusto, 18 anos, Marina usou as redes sociais para homenagear o seu pai: o apresentador Gugu Liberato, que teve sua morte cerebral divulgada na sexta-feira (22). Os três filhos do jornalista moram em Orlando, nos Estados Unidos, local em que ele sofreu o acidente doméstico fatal.

A jovem, que é irmã gêmea de Sofia e filha do apresentador com a médica Rose Miriam Di Matteo, compartilhou fotos raras ao lado do pai. Na legenda, ela deixou uma mensagem de gratidão a Gugu e ainda citou o avó. “Pai, meu amor por vc é eterno e só tenho q agradeçe por todos os momentos de felicidade e por estar ao meu lado sempre, mto obrigada por ser esse pai q me enche e sempre encheu de orgulho. Hoje o céu ganhou a estrela mais brilhante e acredito q aí de cima junto com o vovô está nos guiando e iluminando nosso caminho como sempre. Sou eternamente grata por vc. Te amo”, declarou Marina.

Confira abaixo as imagens divulgadas pela filha do apresentador.

