Rodrigo Veronese e Arieta Correa se separam três meses após casamento

Parece que virou moda. Depois da separação-relâmpago de Thaís Fersoza dias após subir ao altar, explode a notícia de que Rodrigo Veronese e Arieta Corrêa também puseram um ponto final na união apenas três meses depois de dizerem o “sim”.

Casados desde dezembro do ano passado, eles se separaram em março último, no entanto só agora admitiram publicamente o fato. Segundo o ator, que recentemente fez “Caminho das Índias”, a relação não teria dado certo por motivos pessoais. “Agora estamos focados no Gael, nosso filho de 8 meses, ele é o mais importante. Estou viajando e trabalhando muito, mas o vejo com frequência e tenho dado todo o carinho e a assessoria necessários.”

Apesar da separação, Arieta continua morando com o bebê na casa de Rodrigo, em São Paulo. Ela estará na novela “Viver a Vida” no papel da enfermeira Laura.