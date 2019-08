Em rara aparição, Rodrigo Faro posa ao lado do irmão mais novo

Rodrigo Faro fez uma linda homenagem para seu irmão mais novo, Danilo Faro, e surpreendeu seus seguidores. Em um registro raro com o caçula, o apresentador parabenizou Danilo pelos 43 anos de idade.

“Hoje é o aniversário de um do seres humanos mais incríveis que eu conheço e que tive a sorte e o privilégio de ser escolhido por Deus para ser seu irmão e cuidar desse menino tão especial Danilo, se você soubesse o orgulho que eu tenho de você”, comentou Rodrigo.

Ainda na homenagem ele destacou as qualidades do irmão mais novo. “Companheirismo, profissionalismo, pela maneira com que você trata e cuida de todos ao seu redor”, completou.

A beleza de Danilo Faro foi notada pelos seguidores, que não economizaram elogios. “Gente, que irmão lindo é esse?”, comentou uma fã.

