Cleo e Antônia Morais revelam problemas com compulsão e depressão

Cleo Pires e a irmã Antônia Morais compartilharam momentos difíceis que viveram por terem crescido sob notoriedade da mídia. Elas revelaram no programa “Conversa com Bial” que sofreram com depressão, compulsão alimentar e outros problemas psicológicos.

Filhas da atriz Glória Pires, elas disseram durante o bate-papo que passaram por crises parecidas. “Você toma coisas que tiram totalmente a sua fome e de repente você passa por alguma coisa emocional, que fica desequilibrada, e você come o pé da mesa. Não tem fim. Você come até passar mal mesmo”, revelou Cléo.

Antônia, por sua vez, disse que tomava remédios para não sentir fome que a deixou com sérias consequências. “Esses remédios mexiam com a minha cabeça, então eu comecei a ter várias questões, crise de pânico, depressão, paranoia, foi bem horrível.”

As irmãs contaram como é complicado o processo de abandono desses hábitos, e que a culpa e a vergonha era um sentimento presente. “É muito difícil, você tem vergonha também, não quer assumir aquilo para você. É uma mistura de sentimentos que te impede de pedir ajuda”, revelou Antônia.

Apesar da agenda sempre cheia, as irmãs tentam ao máximo estar próxima uma da outra, e Antônia afirmou que essa relação é passada para a irmã mais nova, Ana Morais. “Hoje em dia a gente conversa muito sobre tudo. Ela me escuta muito, e eu escuto muito, e somos assim com a nossa irmã mais nova também. A gente tem uma troca bem igual hoje em dia”.

