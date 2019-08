Lembra deles? Bananas de Pijamas são um casal e estão juntos há 26 anos

Você se lembra dos Bananas de Pijamas? Um dos atores do programa infantil, Mark Short, que interpretava o B1, participou do reality show britânico de dança “The Greatest Dancer” e revelou qual sua relação com Ashley, ator que interpretava B2.

Mark contou que ele e seu parceiro de cena são um casal na vida real. “Eu era B1 e meu namorado era B2. Atuamos nos mesmos capítulos e continuamos juntos depois de mais de 26 anos”.

Mark Short e Ashley, B1 e B2

A jornalista inglesa Kat Brown também havia comentado sobre o assunto enquanto Mark Short ainda fazia testes para o The Greatest Dancer. “Um dos ‘Bananas de Pijamas’ está prestes a fazer um teste no #GreatestDancer, mas o melhor de tudo é que seu parceiro de 26 anos também atuou como o outro personagem de banana”, disse Kat.

Bananas de Pijamas foi criado pela ABC Australia na década de 90 e foi sucesso mundial. O programa infantil era exibido pelo SBT no Brasil e ficou no ar por mais de dez anos.

