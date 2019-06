O plano de Rodrigo Faro para bater entrevista de Eliana com Xuxa

Eliana passou a semana anunciando sua entrevista com Xuxa. A apresentadora da Record foi até a casa da estrela do SBT e fez muitas revelações sobre a carreira e vida. O concorrente Rodrigo Faro, que já se mostrou bastante incomodado com a boa audiência do programa de Eliana, tratou de levar Maísa e Raul Gil para a Hora do Faro.

A relação entre Faro e Eliana não anda nada bem. Recentemente, ele deixou de segui-la no Instagram. “O Instagram é uma extensão da minha casa e tem pessoas que eu sempre recebi bem na minha casa, e de repente, recebi umas coisas que eu não gostei, então parei de seguir, normal”, explicou Faro.

Eliana, após saber da notícia, se pronunciou através do Blog do Leo Dias. Segundo ela, a troca de ‘unfollow’ aconteceu por uma chateação dele com a apresentadora. “Não entrei na internet. Não sei o que saiu. Sou da paz, sempre fui. Seguirei assim”, disse a apresentadora.

Quem será que levará a melhor neste domingo?