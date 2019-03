Regina Duarte foi processada pela prefeitura de Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, por dever R$ 70 079,02 em IPTU de um imóvel com vista para o mar. A ação foi movida no fim de 2017. O mesmo havia acontecido em 2014, mas o valor era de R$ 8 879,01. As informações são do repórter João Batista Jr., de VEJA.

A atriz disse à publicação que se desfez da casa em 2015. Nos últimos anos, ela causou polêmica pelo seu posicionamento político.