Isabella Fiorentino revela que filho passou por cirurgia de emergência

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino compartilhou um relato no Instagram em que revelou que o filho Lorenzo, de 8 anos, que nasceu de um parto prematuro, precisou passar por uma cirurgia às pressas.

Ela disse que, apesar de as pessoas normalmente conhecerem apenas os melhores momentos de sua vida, ela também tem problemas como qualquer mulher.

“As pessoas que me conhecem pelo Instagram, conhecem uma parte da minha vida, de maneira editada. Coloco os melhores momentos. Acho bom não mostrar muito a minha intimidade. […]. Mas adoraria mostrar as conquistas do meu filho, as pequenas vitórias dele, assim como dos outros dois, os perrengues. Um dia antes do meu aniversário [dia 1º de junho ], daria uma festa para 250 pessoas, o Lorenzo precisou passar por uma cirurgia de emergência. Tive que cancelar tudo. Ninguém sabe que eu passo por essas coisas”, declarou.

Isabella contou que leva e busca as crianças na escola [ela também é mãe de Bernardo e Nicholas] e que acompanha quase todas as terapias de Lorenzo.

“Já me deu uma vontade de chorar, ficar desesperada, de achar que não vou dar conta… Teve um dia que eu me abri com meu marido, de chorar. Falei: ‘Amor, eu não consigo dar conta de tudo’. E ele recebeu de uma forma tão linda. Ele respondeu: ‘Você já faz tanto, conta comigo, eu te ajudo'”, contou.

“Tenho tantos problemas como vocês, mas tenho uma vida mais glamourosa que envolve todo mundo que está na TV, mas não minimiza os problemas do dia a dia”, completou ela que ganhou o carinho e o apoio dos seguidores.

