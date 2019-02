Rara aparição: Vanessa da Mata compartilha momento com filhos

Vanessa da Mata, que sempre foi discreta com sua vida pessoal, surpreendeu aos fãs ao publicar vídeos com os dois filhos em sua conta no Instagram. Nesta sexta-feira (15), a artista aproveitou um tempo com os meninos em um restaurante e mostrou alguns momentos na rede social.

A família está em Portugal e a cantora não deixou de demonstrar todo seu amor por Felipe, de 17 anos, e Micael de 15.

Os dois garotos foram adotados por Vanessa em 2010. Eles moravam em um abrigo no Alto Araguaia, no Mato Grosso. Atualmente, os meninos vivem na Suíça, com o o ex-marido da cantora, o ator e fotógrafo Geraldo Pestalozzi.

Além dos adolescentes, a cantora ainda é mãe de Bianca, de 14 anos, adotada por ela no mesmo abrigo.

–

Veja mais: O vestido de noiva nada convencional de Daniella Cicarelli

+ Victor, da dupla com Leo, ironiza acusações de violência doméstica

Siga CLAUDIA no Instagram