Rara aparição: Ana Maria Braga posa ao lado das netas

Ana Maria Braga aproveitou o final de semana para passear com suas netas, Joana e Maria. A apresentadora registrou o momento e compartilhou no Instagram, com a hashtag “amor de vó”. Na foto, as meninas brincaram e fizeram caretas para a câmera.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

“Visita às minhas meninas ❤ #amordevo”, escreveu na legenda. Confira a fofura abaixo:

Ana Maria entrou de férias nesta semana, por isso o programa matinal Mais Você será comandado, durante o período, por Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini. Na última edição da atração, antes de sua folga, a apresentadora se despediu com uma réplica de um vestido da Beyoncé, que custa R$ 13 mil, e deu o que falar.

Leia também: Giovanna Antonelli paga promessa de joelhos e se machuca

+ Carla Diaz se transforma para viver Susane von Richtofen no cinema

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade