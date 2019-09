Ana Maria usa réplica de roupa de Beyoncé de R$13 mil

Ana Maria Braga apresentou o Mais Você, nesta sexta-feira (13), arrasando com um look bem ousado. Em clima de “sextou”, a apresentadora usou um vestido inspirado no look de Beyoncé no clipe de Spirit, música tema do O Rei Leão.

A roupa é feita artesanalmente e carrega mais de 18 mil peças entre conchas, pedras e réplicas de pérolas. O vestido custa, em média, R$ 13 mil e foi desenhado pela estilista brasileira Alexandra Fructouoso, que tem loja em São Paulo.

A apresentadora do matinal recebeu uma réplica do vestido e pousou no estúdio do programa com as pernas expostas.

“Viu a turma toda que criou? Esse vestido é demais mesmo. Estou fazendo uma homenagem. Quero agradecer o carinho dessa equipe toda por ter feito pra mim. Adorei! Esse aqui não é o da Beyoncé, mas estamos aqui estreando um vestidinho. Acho que vou numa festa com esse vestido”, brincou Ana Maria.

Veja o vestido usado pela apresentadora e o usado por Beyoncé abaixo:

Ana Maria Braga usa réplica de vestido de Beyoncé

Hoje foi o último programa que Ana Maria apresentou antes de sair de férias. A apresentadora irá aproveitar os dias de folga na Europa, segundo O Globo. A partir de segunda-feira (16), o Mais Você será comandado, temporariamente, por Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini.

