Carla Dias se transforma para viver Susane von Richtofen no cinema

Aos 28 anos, a atriz Carla Diaz está prestes a encarar um baita desafio: interpretar Susane von Richthofen no cinema. Atualmente, Susane cumpre pena de 39 anos por ter organizado o assassinato dos pais em 31 de outubro de 2002, quando ainda tinha 15 anos.

Além do preparo artístico e emocional, Carla também teve que se transformar fisicamente para se aproximar do biótipo da condenada. Para a Quem, ela revelou que precisou perder 5kg e intensificar a rotina de atividade física. “A direção me pediu para deixar o corpo menos definido, já que eu vinha de uma preparação intensa do Carnaval”, explicou a atriz.

O ator Allan Souza Lima interpretará Cristian Cravinho, um dos responsáveis pelo crime e cunhado de Susana na época. Para o UOL, o ator revelou que “existem as tatuagens no processo de caracterização, são 11 no total. Fora isso terei cabelo baixo, barba por fazer. Tudo muito cuidadoso e baseado nos autos do processo”, contou Allan, que também emagreceu 6 kg.

A História da Menina que Matou os Pais irá começar três anos antes do crime, época que Suzane e Daniel se conheceram, até a condenação de ambos. O longa deve estrear nos cinemas em 2020.

