Meghan e Harry fazem primeira aparição após anúncio da gravidez

Após o anúncio da gravidez do seu segundo filho e a confirmação que não vão voltar ao Palácio de Buckingham como membros da família real, Meghan Markle e príncipe Harry fizeram uma aparição surpresa no evento Stream On do Spotify, nesta segunda-feira (22), segundo a People.

No evento, o casal apareceu na sala de sua casa na Califórnia, EUA, para falar sobre a Archewell Audio, produtora que eles formaram no ano passado para produzir podcasts exclusivos para o Spotify.

Meghan disse que pretende usar o programa para conduzir conversas poderosas, potencializando principalmente narrativas oprimidas na sociedade.

Harry, na transmissão, reforçou o que a duquesa disse contando que o objetivo do programa é criar uma comunidade em que as pessoas possam compartilhar suas próprias vulnerabilidades dentro de um espaço seguro.

A parceria com o Spotify foi firmada em dezembro, quando o casal anunciou a parceria e criação da produtora Archewell Audio.