Kate Middleton havia escolhido outro nome para George

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, se tornou alvo de comentários no que diz respeito à escolha do nome de seu primogênito, príncipe George, hoje com 7 anos de idade. Kate, durante a gravidez, desejava que o nome de seu filho fosse outro.

George, o nome escolhido para o príncipe, em homenagem ao pai da rainha Elizabeth, George VI, era para ser na verdade Alexander.

Katie Nicholl, especialista em família real, disse à Vanity Fair que “embora Kate aparentemente suspeitasse que era um menino e seu coração tivesse escolhido o nome Alexander, eles ainda não haviam decidido como chamar seu primogênito”

“Dizem que Kate carinhosamente se referiu a sua barriga como’ nossa uva’ enquanto ela estava grávida, e houve uma enxurrada de apostas em nomes possíveis”, completou Nicholl.

Por fim, o casal acabou optando por George como primeiro nome, e incluiu Alexander, que é o nome do meio do jovem príncipe.

Além de George, Kate Middleton e príncipe William são pais da princesa Charlotte, de 5 anos, e do príncipe Louis, de 2 anos.