Caroline Bittencourt está desaparecida após acidente de barco em SP

Caroline Bittencourt está desaparecida. A modelo caiu de um barco durante um passeio no litoral de São Paulo. A região foi atingida por uma forte tempestade que assolou a região de Ilhabela no domingo (28).

Segundo as primeiras informações divulgadas, a modelo estava a bordo de uma lancha durante a tempestade, caiu do barco e não foi mais vista. Ela e o marido caíram no mar após vento de mais de 100 km/h atingir a embarcação. Seu marido, o empresário Jorge Sestini, foi resgatado e a modelo desapareceu. A família está se movimentando para realizar buscas.

A assessoria de imprensa da modelo informou na manhã desta segunda-feira (29) que tentava contato com ela desde cedo, sem sucesso, mas não soube confirmar a informação de que ela procurada no mar.

Caroline, no centro, com a mãe Rosangela e a filha Isabelle

Caroline e Jorge se casaram há pouco, em janeiro deste ano, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Na ocasião, a filha de 17 anos da apresentadora, Isabella, fruto de um relacionamento anterior, entrou na capela toda de rosa e carregando as alianças. Cerca de 120 convidados acompanharam a cerimônia.

O nome da modelo ficou nacionalmente conhecido após o episódio no casamento entre o ex-jogador Ronaldo e Daniela Cicarelli. Caroline, na época namorada de Álvaro Garnero, foi barrada na entrada da festa, que aconteceu num castelo na França.

Em suas redes sociais, Caroline chegou a fazer uma postagem no barco horas antes do acidente:

