Por que Ana Paula Padrão faltou ao último MasterChef

Ana Paula Padrão não apareceu na última edição do MasterChef Brasil, exibida no domingo (28). Sua ausência, sentida pelo público, foi explicada pela apresentadora nas redes sociais. “Enquanto os chefes estavam apresentando esta prova, eu nem havia voltado do centro cirúrgico: pedra no rim”, escreveu ela.

O episódio de ontem foi apresentado pelos jurados, Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça, que tiveram que assumir a parte de Ana Paula no comando da atração, apresentando os prêmios e orientando os participantes.

No Twitter, a apresentadora contou que o episódio foi gravado no fim de fevereiro e que agora já está bem, “totalmente recuperada”.

Esse episódio foi gravado no fim de fevereiro. Fiquei uns dias em casa me recuperando. Querem um conselho? Tomem ÁGUA!!!!! #masterchefbr — Ana Paula Padrão (@anapaulapadrao) April 28, 2019

Agora estou ótima, totalmente recuperada. Mas olha, é uma DOR com letras maiúsculas! #masterchefbr — Ana Paula Padrão (@anapaulapadrao) April 28, 2019

Além disso, Ana Paula ainda brincou sobre a performance dos colegas em sua função no programa. “Gente, valeu a pena ter ficado doente para ver isso!”

A apresentadora aproveitou, também, para anunciar que, no episódio especial do programa que vai ao ar nesta terça-feira (30), ela vai explicar melhor sobre seu estado de saúde e vai participar de um bate-papo com direito a caixa misteriosa com Paola Carosella.

