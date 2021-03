10° bisneto da rainha Elizabeth teve parto inusitado no banheiro

A Família Real dá as boas vindas a mais um herdeiro. A neta da Rainha Elizabeth II, Zara Tindall, de 39 anos, deu a luz ao seu terceiro filho no domingo, 21. O parto do pequeno, que foi batizado de Lucas Philip Tindall, ocorreu no chão do banheiro da casa da família, em Gloucestershire, na Inglaterra.

Os detalhes do parto foram fornecidos pelo ex-jogar de rugby, Mike Tindall, marido de Zara, em seu podcast The Good, The Bad e The Rugby. De maneira emotiva mas, descontraída, o pai de Lucas contou que Zara começou a sentir contrações no dia anterior, tanto que o casal decidiu deixar suas outras duas filhas, Mia, de 7 anos – que já estava desconfiada do nascimento – e Lena, de 2 anos, com outra pessoa.

“Felizmente, Dolly [Maude], amiga de Zara, foi na verdade mais importante do que eu. Ela estava lá e reconheceu que não iríamos chegar ao hospital a tempo, então correu para pegar um tapete e colocar as toalhas no banheiro”, relatou sobre os momentos anteriores de sua mulher iniciar a força para dar à luz.

“A parteira, que ia nos encontrar no hospital, não estava muito longe, então ela veio de carro, chegou lá exatamente quando tínhamos assumido a posição. A segunda parteira chegou logo depois que a cabeça havia chegado”, contou.

Mike, que foi o porta-voz principal de toda a situação, ainda exaltou sua mulher como “guerreira” e descreveu que o fato de seu filho ter nascido em casa foi satisfatório para ele, pois pode se sentar no sofá com ele no colo, pouco tempo depois, para assistir televisão e apresentar-lhe o mundo dos esportes.

Zara Tindall é filha da Princesa Anne, a segunda filha da rainha e prima dos príncipes William e Harry.

Lucas é o 10° bisneto da Rainha Elizabeth e do duque de Edimburgo, príncipe Philip, e 22° na linha de sucessão ao trono.

Em comunicado oficial, o palácio de Buckingham informou que “A rainha e o duque de Edimburgo estão maravilhados com a notícia e esperam encontrar seu décimo bisneto quando as circunstâncias permitirem.”