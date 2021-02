Primo da rainha Elizabeth será preso após tentativa de estupro

Os acontecimentos dentro da família real não deram trégua nos últimos dias. Após a “coincidência” da aparição da rainha e de outros integrantes da realeza na TV britânica no mesmo dia da entrevista de Meghan e Harry para Oprah, o alvo das manchetes de hoje é Simon Bowes-Lyon, atual conde de Strathmore e Kinghorne e primo distante de Elizabeth II.

O aristocrata britânico foi condenado nesta terça-feira (23) a 10 meses de prisão pelo crime de assédio sexual. Em fevereiro do ano passado, Simon invadiu o quarto de uma mulher, de 26 anos, e tentou estuprá-la na residência de sua família, o Castelo de Glamis, em Angus, no leste da Escócia.

O caso foi confirmado pelo acusado, que prendeu a vítima contra a parede e tentou beijá-la à força. Segundo a CNN, Simon estava embriagado e disse à mulher que era o “Monstro de Glamis”, lenda criada sobre uma criatura que rondava o castelo.

“Mesmo agora – um ano depois – ela ainda, ocasionalmente, tem pesadelos e sente pânico por ter sido abusada sexualmente por você”, contou o juiz Alastair Carmichael, responsável pela sentença. De acordo com o depoimento da vítima, o crime durou aproximadamente 20 minutos.

“Estou muito envergonhado de minhas ações, que causaram tanta angústia a um hóspede de minha casa”, disse o acusado, que também confirmou estar muito bêbado, mas que “não era desculpa” para praticar um crime.

Quem é Simon Bowes-Lyon?

A ligação de Bowes-Lyon, 34 anos, com a realeza britiânica vem da sua família paterna. Michael Bowes-Lyon, seu pai, era sobrinho-neto de Elizabeth, mãe de Elizabeth II. No sepultamento de sua tia-avó, inclusive, carregou o caixão junto do príncipe William.

O luxo e os holofotes sempre acompanharam os passos de Sam, como é conhecido, que é fã de carros possantes e circula em festas e viagens com ex-participantes de reality shows.