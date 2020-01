Príncipe George dá seus primeiros passos sozinho

George foi fotografado andando sozinho.

Foto: WPA Pool/Getty Images

Faltando apenas dois dias para completar um ano de idade, baby George parece já estar caminhando com as próprias pernas. Vestindo uma camiseta polo azul marinho e um macacão azul listrado, o filho da duquesa Kate Middleton e do príncipe William foi clicado andando sem que alguém o esteja segurando. A foto teria sido tirada no dia 2 de julho, durante uma visita a um museu de Londres, na Inglaterra.

O rápido crescimento de George, aliás, foi destacado recentemente por seu pai, que disse acreditar que, em breve, o pequeno estará correndo mais rápido do que ele.