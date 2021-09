Princesa Beatrice, neta da Rainha Elizabeth II, dá à luz primeira filha

A princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth, deu à luz sua primeira filha no último sábado (18), no Chelsea and Westminster Hospital, em Londres. 12ª bisneta da matriarca, a menina ocupa a 11ª posição na linha de sucessão ao trono.

Beatrice e seu marido, Edoardo Mapelli Mozzi, estão felizes com a chegada da pequena. Nas redes sociais, o Palácio de Buckingham informou o nascimento da criança e que “os avós e bisavós do novo bebê foram todos informados e estão maravilhados com a notícia.”

“Sua Alteza Real e seu filho estão indo bem, e o casal está ansioso para apresentar sua filha a seu irmão mais velho, Christopher Woolf”, informou ainda a publicação.

Em seu perfil no Twitter, Beatrice afirmou que “é um prazer compartilhar a notícia da chegada segura de nossa filha no sábado”. E também agradeceu a todos os funcionários do hospital pelo trabalho que realizam.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) September 20, 2021